Dal platform ai modelli alla schiava | dai colori pastello alle tinte hot | dai tacchi medi a quelli vertiginosi

Leggi su amica

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Quali sono le tendenze infradito estate 2023 da non perdere? Questa stagione ce ne sono tante. E non stiamo parlando assolutamente delle classiche flip flop di gomma da sfoggiare sulla spiaggia. I sandali infradito hanno conquistato qualsiasi ora e occasione del giorno e della sera. Come? Giocando con i materiali, le forme e le altezze dei. Trasformandosi così in un’opzione elegante e sofisticata che niente ha a che fare con le sue origini. Ecco quindi i trend che si sono fatti notare sulle passerelle più prestigiose della stagione. Modalità maxiAltezze vertiginose comode? Sono quelle dei sandali infradito dotati di. Il connubio perfetto tra centimetri in più e comfort. Ci sono i ...