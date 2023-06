Dagnoni FCI | Fondamentale progetto palazzetto indoor a Roma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) – “Per noi sarebbe un impianto. Avere strutture sicure e coperte dove poter esercitare il ciclismo è molto importante. Purtroppo il velodromo di Montichiari è a mezzo servizio ed è a nord. Mentre noi avremmo bisogno di impianti in tutta Italia”. Così Cordiano, presidente della Federazione ciclistica italiana, in occasione della presentazione del nuovodello Sport per ciclcimo e atleticaproposto questa mattina al Senato, da Azione. (Zap/Dire)