Dagli arresti in flagranza differita per i reati-spia al braccialetto elettronico | cosa prevede il ddl del governo contro la violenza sulle donne

(Di mercoledì 7 giugno 2023)in ““,applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare le misure precauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l’acido. Sono alcune delle misure contenute nel disegno di leggelaapprovato dal Consiglio dei ministri. Un provvedimento che era già in fase di elaborazione da parte della ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella e al quale è stata impressa una accelerazione dopo la storia di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni incita al settimo mese uccisa nel Milanese dal compagno (padre del bambino). ...

... città della quale egli è sindaco e dove attualmente si troverebbe aglidomiciliari. La ... le importanti relazioni economiche e le grandi opportunità offerte dalla cooperazione e...Fatti che la vittima avrebbe detto di non ricordare in quanto sotto l'effetto di farmaci e alcol, ma che sono stati confermatialtri tre presenti e che combacerebbero con le intercettazioni. M. ......del ciclomotore cheaccertamenti è risultato nella sua disponibilità . Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'arrestato è stato ristretto agli...

Evade dagli arresti domiciliari, i carabinieri lo trovano al bar Corriere di Viterbo

Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 18 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno. Decreto-legge: Disposizioni urgenti per l'attuazione ...Pistoia, 7 giugno 2023 – L'autopsia conclusa nel tardo pomeriggio di oggi sulla salma di Ottavina Maestripieri, la donna 90enne trovata morta giovedì mattina nella sua abitazione di via Monteverdi a P ...