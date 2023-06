Dagli annunci sentimentali ai ricatti | il Codici | “In 16 a processo per truffa Le Procure | quando vogliono | sanno come intervenire”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Passavano al setaccio siti dia caccia di messaggi di utenti alla ricerca di un partner o di un’avventura sentimentale. Una volta individuata la vittima, la contattavano fingendosi agenti della Polizia Postale, iniziando un ricatto fatto di richieste di denaro in cambio della promessa di non denunciare fantomatici reati. Questo lo schema adottato da 16 persone, finite aa Torino con l’accusa di averto decine di vittime per un bottino di migliaia di euro. Una vicenda su cui l’associazioneinterviene per sottolineare due aspetti. Truffevia web,: “Sedici persone sono finite ae ci auguriamo che venga fatta giustizia, considerando quanto accaduto alle vittime” “La prima questione che ci preme evidenziare – ...