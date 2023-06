Da Tunisi all’Ucraina | le mosse estere dell’Italia viste da Saccone

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’Italia, dice a Formiche.net l’ex senatore dell’Udc Antonio, è tornata al centro del dibattito internazionale anche grazie ad un formidabile tridente: l’autorevolezza del Presidente Mattarella, il carisma del premier Meloni e l’esperienza del ministro degli Esteri Tajani. “La considero una squadra di altissimo profilo in termini di politica estera”. Il governo? Non solo dinamismo di facciata, “ma strategia lungimirante accompagnata da una visione nella gestione delle relazioni internazionali”. Mattarella da Macron, Macron da Scholz e il cancelliere giovedì a Roma da Meloni: è questa una settimana molto densa di vertici e riflessioni. Come procede il dialogo italiano con Francia e Germania? Con quali risultati e con quali difficoltà? Io partirei dal presupposto che la politica estera del governo italiano è tornata al centro del dibattito politico. Erano anni ...

