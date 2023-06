Da Rossi a Bagnaia | ricordando il Sic | su Planetwin365 news la MotoGp vista da Marco Melandri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) - L'ex pilota ravennate ha parlato in esclusiva al portale dedicato al mondo dello sport di SKS365 Group. «Pecco favorito anche per il 2023, Marquez il piu? impressionante» Roma, 7 giugno 2023 – Da Peccoa Enea Bastianini, passando per la top 3 di tutti i tempi e la Formula 1 solo sfiorata.ha fatto il punto sul Motomondiale e sul mondo dei motori in esclusiva su, il portale dedicato al mondo dello sport sviluppato da SKS365 Group, di cui e? stato Special Guest percorrendo le strade piu? iconiche di Roma in sella ad una Vespa azzurra. Dalla stagione in corso agli anni in cui vi e? stato protagonista,ha anche risposto alle domande arrivate dai tifosi sulla pagina Instagram del sito di infotainment. Sul favorito per il ...