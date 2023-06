Da Parigi – Trasferimenti | Enzo Le Fée Lorient è d’accordo con il Rennes

(Di mercoledì 7 giugno 2023) 2023-06-06 11:50:47 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe:Le Fée ha ricevuto un doppio applauso sabato contro lo Strasburgo (2-1). All’80’, quello del suo numero di maglia e poi tre minuti dopo, quando se ne andò, durante quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione con la sua società di formazione. Se ha ancora un anno di contratto con il suo club di formazione, il 23enne centrocampista sarà uno dei leader del calciomercato francese. L’Espoirs international, che aveva annunciato sulle nostre colonne la sua volontà di lasciare il Morbihan a fine stagione, si è già accordato con lo Stade Rennais, in quanto Ilno lo ha rivelato. Il rappresentante del piccolo centrocampista ha parlato ieri con Florian Maurice, direttore sportivo del ...

Sky – Marcus Thuram, la strada del futuro porta al PSG fcinter1908

(ANSA) - PARIGI, 04 GIU - La dirigenza della squadra saudita dell'Al Hilal è volata verso Parigi per siglare un mega-accordo con il sette volte Pallone d'Oro Lionel Messi, in uscita ...