Da Maldini a Moneyball

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il 27 maggio 2022, esattamente cinque giorni dopo la conquista dello Scudetto a Reggio Emilia, Paolosi era lanciato in una dichiarazione – col senno del poi avventata, per mille motivi – che ha ulteriormente fomentato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri già ubriachi di festeggiamenti: «Con due o tre acquisti importanti, e il consolidamento dei giocatori che abbiamo, si può competere per qualcosa di più grande in Champions League». Aggiungendo poi, forse proprio con quel tono piuttosto autoritario che difficilmente è andato a genio alla società, che «questo è il momento in cui la proprietà capisca che strategia vuole per il futuro. Ci deve essere la volontà del club di aprire un ciclo». A questa sorta di richiesta, o ultimatum, a seconda dei punti di vista, la nuova proprietà RedBird, appena insediata, ha risposto temporeggiando il più possibile sul rinnovo dei ...