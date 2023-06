Crubik | il croissant della Farmacia del Cambio a Torino è cubico | prezzo e dettagli

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una forma di cubo? Esiste! Si chiama Cubrik e potete trovarlo alladel, laboratorio che oggi occupa i localistoricaBestente in Piazza Carignano 2 a. E, dal 2019, anche meta imperdibile per chiunque voglia provare questoripieno di crema pasticciera. Ogni giorno ne vengono sfornati al massimo 150 esemplari, venduti a undi 2,80 € l’uno, e la gente fa lunghe file per accaparrarseli. Del resto, ladelè il luogo ideale per le colazioni e gli aperitivi nel capoluogo piemontese Un prodotto davvero unico, nato dall’idea dello chef stellato Matteo Baronetto che, nel 2019, decise di sperimentare la cottura dell’impasto ...