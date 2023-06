Crolla la guglia dell’Omo | insieme alla Dona era un simbolo delle Piccole Dolomiti

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La coppia di guglie dominava il panorama montuoso del gruppo del Carega, nelle. Ma da adesso sul monte Plische le due cime inseparabili, ribattezzate ‘”Omo” e “”, i due “sposi” ammirati da alpinisti e appassionati di montagna, non saranno più le stesse, a causa del crollo del sasso più maestoso, l’Omo. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, sui social alcuni turisti segnalato per primi la mutazione del paesaggio, postando le foto del crollo della vetta. Dopo la condivisione su diverse pagine e profili di diversi appassionati della montagna vicentina, la notizia è stata poi condivisa anche su Facebook dal presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti: “Ciao Omo: nel monte Plische, laè rimasta sola. Il sentiero 113 e la salita dGazza perdono una ...

Nell'aprile del 2021 si era sbriciolata la"Corno" nel gruppo del Fumante, un'altro angolo molto amato del comprensorio del Carega. Tra le cause, il ghiaccio e gli sbalzi di temperatura. Un ...'L'Omo e la Dona', la coppia di grosse pietre verticali sulle Piccole Dolomiti non esiste più. E' infatti crollata la'Omo', cambiando per sempre così lo scorcio più caratteristico del Monte Plische, sul gruppo montuoso del Carega. La frana del sasso più imponente tra le due guglie, fino ad oggi inseparabili, ...Un'immagine iconica che non ci sarà più, quella legata al 'profilo' delle Piccole Dolomiti . Di recente, infatti, è crollata la'Omo' che, a fianco della 'Dona', formava la coppia simbolo del gruppo montuoso del Carega. A franare, probabilmente a causa delle recente maltempo , è stato proprio il sasso più imponente tra ...

Il cedimento ha riguardato la più imponente delle due cime che, affiancate da tempo immemore, erano diventate nell’immaginario collettivo, una coppia, l’Omo e la Dona. Quest’ultima ora è rimasta sola ...La pietra più imponente, l'Omo, è franata nelle scorse ore con ogni probabilità a causa delle violenti piogge degli ultimi giorni.