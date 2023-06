Crocevia Belgrado Le armi serbe sono in Ucraina | e Vucic lo sa

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) È difficile rompere il legame tra Mosca e, è difficile pensare che la Serbia non possa sentirsi vicina alla Russia, lo è stata per anni. Però nella guerra russa contro l’i posizionamenti variano, perché tutto trova un punto di incontro. In un colloquio con il Financial Times, il presidente diAleksandarha detto di essere a conoscenza del fatto che le munizionifiniscano sul campo di battaglia in, dalla parte di Kyiv.stati gli Stati Uniti a rivelarlo e a puntualizzare chefinite nelle mani dell’esercito ucraino tramite intermediari. La Serbia si è rifiutata di allinearsi alle sanzioni occidentali, in tutte le risoluzioni internazionali contro la Russia rimane neutrale, ma non è per niente ...