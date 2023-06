Cristiano Ronaldo | «Gioco ancora 2-3 anni poi compro un club»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Le parole disul suo futuro dopo il ritiro: «Non escluderei di comprare una squadra di calcio» In occasione di un evento promozionale tenutosi all’hotel Pestana CR7 a Madrid,ha parlato della decisione di Benzema di trasferirsi in Arabia Saudita e del suo futuro. Di seguito le sue parole. BENZEMA – «Quella di Karim è una sfida. Sapevo che andare in Arabia Saudita avrebbe aperto una finestra per questo calcio. I migliori giocatori andranno lì e presto sarà uno dei migliori campionati al mondo». FUTURO – «Mi restano due-tredi carriera, a quest’età èpiù importante prendersi cura di se stessi. Non escluderei di comprare una squadra di calcio. È una cosa che una volta terminata la carriera da giocatore mi piacerebbe fare».

... appena sei mesi dopo l'arrivo del suo principale competitor. Niente da fare dunque. Nonostante le cifre monstre offerte alla Pulce , l'ex Barcellona ha preferito gli Stati Uniti . ...In conferenza stampa: "Benzema Sapevo che sarebbe venuto in Arabia. Tante altre stelle verranno".'s unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023ha commentato in conferenza stampa la stagione appena conclusa con l'Al ...Commenta per primoha le idee chiare sul proprio futuro: ancora qualche altro in campo, poi potrebbe comprare un club di calcio . Lo ha spiegato lo stesso asso portoghese, intervenuto in conferenza ...

Ronaldo a sorpresa: “Gioco due-tre anni, poi vorrei comprare un club” Tuttosport

MADRID ( SPAGNA) - Si torna a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo. A farlo è proprio il campione portoghese durante un evento promozionale per Ursu presso l'hotel Pestana di Madrid. Ecco cosa ha r ...In occasione di un evento promozionale per l'acqua alcalina Ursu, Cristiano Ronaldo è tornato a Madrid dove ha tenuto una conferenza ...