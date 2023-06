Covid | archiviate le posizioni di Conte e Speranza I parenti delle vittime | “Uno schiaffo ai nostri cari”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Bergamo. Il Tribunale dei Ministri ha archiviato la posizione dell’ex presidente del Consiglio Giuseppee dell’ex ministro della Salute Robertonell’indagine sulla gestione della prima fase della pandemia nella provincia di Bergamo. È stata dunque accolta la richiesta della Procura di Brescia.erano accusati di omicidio colposo ed epidemia colposa. Delusi e e amareggiati i familiari delladel19 dell’Associazione #Sereniesempreuniti che da oltre 3 anni si battono per la verità. “Ancora una volta ci è stato negato di poter conoscere la verità sulla morte deie di migliaia di persone che, come emerso dalle risultanze della coraggiosa indagine della Procura di Bergamo, si sarebbero potute ...

