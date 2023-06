Nessuna responsabilità . Il Tribunale dei Ministri a Brescia ha archiviato le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Entrambi erano indagati nell'...Leggi Anche Conte e Speranza ai pm di Brescia: 'Difendiamo le nostre scelte sul' TI POTREBBE INTERESSARE... rispettivamente ex premier ed ex ministro della Salute, nel merito dell'inchiesta della procura di Bergamo per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo per la gestione della prima fase del. ...

Covid, archiviata l'inchiesta su Conte e Speranza per la mancata zona rossa in Val Seriana | Parenti vittime: schiaffo TGCOM

“La notizia di reato, per entrambi gli indagati, è totalmente infondata”. Così il Tribunale dei Ministri ha archiviato la posizione dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Rober ...All'ex premier veniva contestata dalla Procura di Bergamo la mancata istituzione della zona Rossa nella Bergamasca ad Alzano e Nembro. (ANSA) ...