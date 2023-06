Covid | archiviata inchiesta su Conte e Speranza per mancata zona rossa in Val Seriana

Il tribunale dei Ministri ha archiviato l'inchiesta nei confronti dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati a Bergamo per omicidio colposo ed epidemia ...commenta Il tribunale dei ministri a Brescia ha archiviato le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, indagati nell'inchiesta suldella procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. In particolare, i magistrati contestavano la mancata istituzione della zona rossa tra febbraio e marzo ......le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemiain ...

