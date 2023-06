Costruivano case abusive sull’isola di Ponza | beccati 4 ultrasettantenni

(Di mercoledì 7 giugno 2023)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico il 2 giugno 2023 i militari della Stazione CC dihanno deferito in stato di libertà per abusivismo edilizio 4 persone, rispettivamente un 78 enne, un 77 enne, un 73 enne tutti del posto ed un 82 enne di Terracina. I 4 avevano realizzato in concorso dei locali adibiti ad uso abitativo con piano interrato ed un muro di contenimento senza alcun titolo concessorio da parte del Comune di. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario ...

In quel periodo, in questa zona di Mosca, come anche sull'isola Balchug che si trova di fronte, sipomposenello stile 'gotico staliniano'. Inizialmente, i grattacieli dovevano ...Sii primi parchi privati, lontano dal caos del centro della città. Ma nell' Ottanta il ... Furono edificate strutture in piena emergenza post - terremoto, c'era bisogno diper gli ...Scopri come gli abitanti di Lindholm allevavano il bestiame, lavoravano i campi,e decoravano le loro, cucinavano, tessevano e commerciavano. Læsø Con un totale di 118 km2, piccole ...

Champions, nella casa dell'Inter: alla 'scoperta' del Suning Centre Sky Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le case sono state costruite su un terreno non edificabile e senza autorizzazioni. Il piano di lottizzazione avrebbe inoltre dovuto prevedere spazi verdi ed adibiti a servizi primari: reti fognarie, s ...