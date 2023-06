Cos' è l' intervento a cui si sottoporrà il Papa

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI – Laparocele incarcerato. E' questo il motivo per cuiFrancesco verrà sottoposto a unchirurgico oggi pomeriggio presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il laparocele è un'ernia che si forma su una cicatrice dopo undi chirurgia addominale. È uno dei possibili inconvenienti della chirurgia laparotomica, quella tradizionale in cui il chirurgo esegue un'incisione sull'addome di alcuni centimetri. In circa il 10% delle incisioni chirurgiche praticate sull'addome, infatti, nel corso del tempolaparocele, ernia post-operatoria che colpisce addomelaparocele, ernia post-operatoria che colpisce addome si può verificare un cedimento della parete muscolo-fasciale attraverso il quale fuoriesce il peritoneo, un sottile foglietto ripiegato su se stesso che separa gli organi interni dalla parete addominale. Questa ...