Cos’è l’Einstein Telescope che Meloni vuole portare in Italia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La risposta a come appariva l’universo 13 miliardi di anni fa potrebbe venire dal, uno strumento dedicato allo studio delle onde gravitazionali cosmiche, che portano con sé le eco degli eventi più antichi nella storia dell’universo. Diversi paesi si stanno già contendendo la sede di questo nuovo telescopio. Tra questi rientra anche l’, che ha individuato l’area della miniera dismessa di Sos Enattos, in Sardegna, tra i comuni di Lula, Bitti e Onanì, come candidata ideale. Alla presentazione il Premio Nobel Giorgio Parisi Durante l’evento di presentazione della candidaturana, la premier Giorgiaha commentato: «Questa candidatura rappresenta un’opportunità per l’di rivolgere lo sguardo verso l’alto e dimostrare la nostra capacità di ...

A parlareil premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi , che fa riferimento all'Telescope, per la realizzazione del quale'Italiacandidata in concorrenza con'Olanda. Una struttura ...E se scoprissimo chee Hawking non hanno mai eseguito una ...in realtà non esistono Che'...dati sul loro QI in realtà non esistono Che...numerica che viene utilizzata per valutare'...ET La particolarità di ET - come'hanno ...e coordinatore scientifico di Etic (...