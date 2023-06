Cosa sarebbe la storia | se le voci delle donne fossero ascoltate?

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nel flusso sonoro e di pensieri creato dall'installazione, la pace non è più un concetto in contrapposizione alla guerra, ma qualdi esperienziale che si può trasferire nel quotidiano di ciascuno ...

... un dettaglio che va a negare quello che è il principale beneficio di una videochiamata, cioè il maggior contatto umano durante quella che altrimentiuna semplice telefonata. Per il momento ...... dando vita a uno stile unico che praticamente nessunoriuscito a imitare. Oggi Gordon Gano ... Nessuno urlerà "al miracolo", ma in queste situazioni lafondamentale è rimanere fedeli alla ...la storia, se le voci delle donne fossero ascoltate Veronica Bisesti, si confronta con la storia attraverso le opere della collezione del Museo Archeologico Nazionale, e in ...

"La guerra con gli Usa sarebbe un disastro": l'avvertimento del ... Inside Over

Le piogge che stanno ritardando l'arrivo della bella stagione non hanno fermato la smania di moltissimi nostri connazionali per la «remise en forme» in vista dell'estate.Tra qualche anno potremmo riguardare alla presentazione di ieri come oggi riguardiamo la presentazione del primo iPhone, o potremmo esserci già completamente dimenticati di Apple Vision Pro; è presto ...