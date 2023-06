Cosa è la laparotomia | l’intervento che dovrà fare Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma

(Di mercoledì 7 giugno 2023)si trova ricoverato alper un intervento die plastica della parete addominale – spiega una nota della Santa Sede – a causa di un «laparocele incarcerato». Il laparocele è un’ernia formatasi da una cicatrice creata da un precedente intervento. In questo caso si tratta di un’ernia sulla parete addominale, che può ingrandirsi o strozzarsi creando delle complicazioni. Il Pontefice fu operato nel luglio 2021 per una stenosi diverticolare sistematica del colon. Non solo, oltre a precedenti interventi all’addome cause scatenanti il laparocele sono l’età, il sovrappeso e le broncopneumopatie croniche ostruttive, causate dai tosse violenta. A marzo ilfu ricoverato, ricordiamolo, per una polmonite. Oggi la nota della Santa Sede riferisce di ...

...Poco dopo le 11 il Papa ha lasciato il Vaticano in auto Il ricovero per intervento di... Alla domanda se è preoccupato, ha risposto: 'Non sapreidire perché non ho elementi per dire né ......primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico die ... Alla domanda se è preoccupato, ha risposto: 'Non sapreidire perché non ho elementi per dire ...Cos'è laa cui è sottoposto il Papa . Per Bergoglio è stata programmata unaalla parete addominale. Luca Piretta, gastroenterologo dell'Università Campus Biomedico di Roma, ...

In generale, esistono tre diverse tipologie di laparotomia e si differenziano dal modo nel quale viene effettuata l'incisione addominale Quello di Papa Francesco sarà un intervento di laparotomia. "La cosa positiva è che ci troviamo di fronte a un intervento programmato, senza l'ansia di un ricovero dettato dall'urgenza. Quindi la soglia di rischio si abbassa di almeno tre volte".