Corte Costituzionale | Open | udienza sul conflitto Senato-pm su Renzi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lasi riunisce oggi, 7 giugno 2023, per decidere suldi attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, nel febbraio dello scorso anno, dall'Aula delnei confronti della procura di Firenze relativo all'acquisizione, agli atti dell'inchiesta sulla Fondazione, di chat ed email relativi alre Matteo, leader di Italia Viva

... dell'Interno, insieme ad altre figure istituzionali come Giovanni Malagò , presidente del Coni, Elly Schlein , segretaria del PD, Silvana Sciarra, presidentessa della, e il ...Di certo c'è che la sua autorevole voce si aggiunge a quella dei diversi autorevoli esponenti di sinistra, come l'ex presidente dellaSabino Cassese ad esempio, che difende le ...È terminata dopo quasi due ore l'udienza pubblica davanti allasul conflitto di attribuzioni tra il Senato e la Procura di Firenze nell'ambito del procedimento sulla fondazione Open . L'oggetto è la legittimità degli atti dei pm che in fase ...

La Consulta, i piccioni viaggiatori e il ‘verdetto’ di Repubblica: “Renzi ha vinto in Cor... Il Riformista

Secondo gli avvocati del Senato, i pm fiorentini hanno violato le prerogative del leader di Italia Viva Matteo Renzi e di Palazzo Madama ...Chi è il corvo che ha spifferato a Repubblica la probabile decisione in merito al “conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura de ...