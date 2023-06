Corruzione Biden? Il documento esiste | ma l’FBI non lo consegna al Congresso

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Vi avevamo già parlato di unnon classificato in possesso delin cui è descritto per filo e per segno uno schema dipay to play (scambio di soldi per decisioni politiche) in cui sarebbe stato coinvolto l’attuale presidente Joe, all’epoca dei fatti vicepresidente, con un cittadino straniero. L’nza di questo, un modulo FD-1023 (quello che viene utilizzato per raccogliere le dichiarazioni di “fonti umane riservate”), era stata resa nota dal presidente della Commissione vigilanza della Camera, il Repubblicano James Comer, che aveva immediatamente emesso un mandato per obbligarea fornire ilal, anzi tutti gli FD-1023 che contenessero la parola ...