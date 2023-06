“Corpo murato in un appartamento | forse è di Sibora Gagani” | svolta in Spagna sulla scomparsa della 22enne italiana

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sarebbe didi Nettunonel 2014, ilritrovato in undi Torremolinos, nella provincia di Malaga, in. A ritrovare il cadavere è stata la polizia durante un’inchiesta su Marco R., 45enne, con cui la giovane aveva una relazione. Ladi origini albanesi, avvenuta nel luglio del 2014, in realtà nascondeva un femminicidio. Secondo quanto riporta El Paìs, che cita fonti investigative, ilsenza vita è stato ritrovato in una cassa di legno nascosta tra due pareti nell’in cuiviveva col compagno. La perquisizione dell’abitazione – durante la quale è ...

La polizia spagnola ha trovato, in un sacco della spazzaturain un tramezzo, ildi una donna che potrebbe essere quello di Sibora Gagani, la giovane italo - albanese scomparsa in Spagna nel 2014. Il ritrovamento, riporta il giornale l'Opinion de ...Già in manette, l'uomo avrebbe confessato informalmente ad alcuni agenti di aver ucciso nove anni fa la sua ex Sibora Gagani, murandone ilnell'abitazione in cui la coppia conviveva.... notando la foto dell'ex compagna in una bacheca all'interno della stazione di polizia, il 45enne avrebbe detto di sua spontanea volontà ad alcuni agenti di aver ucciso la donna eil...

“Corpo murato in un appartamento, forse è di Sibora Gagani”: svolta in Spagna sulla scomparsa… Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – La polizia spagnola ha trovato, in un sacco della spazzatura murato in un tramezzo, il corpo di una donna che potrebbe essere quello di Sibora Gagani, la giovane italo-albanese scomparsa ...Una convivenza finita nel modo più tragico. In Spagna, a distanza di qualche anno, è stato trovato il corpo di una donna nel muro di un appartamento. La macabra scoperta è stata fatta dalla polizia a ...