Contro il femminicidio in piazza gli uomini Sostegno bipartisan alla proposta di La Russa

Secondo le indiscrezioni saranno queste le misure salienti del Ddlla violenza alle donne e ...e la formazione che deve partire con efficacia fin dai primi anni di scuola" perché il......da sinistra si sventoli il tema del "" in termini di colpevolizzazione del "maschio borghese - conservatore" . In questo senso è interessante anche notare che i delitti passionali...Così, il corpo della ventinovenne Giulia Tramontano è stato trovato., si strilla ovunque; del bambino che aveva in grembo, pare, importa poco. Il fidanzato ...una ridda di commenti...

Un murales in memoria di Giulia Tramontano e suo figlio Thiago verrà realizzato in via Monte Rosa, luogo dove è stato trovato il suo corpo. Accanto alla panchina rossa un luogo della memoria per l'enn ...La componente della Consultare Regionale Femminile: per ricordare le vittime di violenza di genere. «La morte violenta di Giulia Tramontano, per mano del fi ...