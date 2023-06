Conti | In tratta Colosseo – Amba Aradam treni ogni otto minuti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) – “Stiamo completando l’approvazione dell’ultima variante sul clivo Acilio legata alla stazione della metro C di-Fori Imperiali, che sarà ultimata trabre e novembre. Nei primi mesi del 2025 andrà in esercizio laT3, con le fermate. Atac metterà a disposizione 13, rispetto agli 8-9 attualmente in funzione, e il modello di esercizio vedrà un passaggiosu tutta la linea. Poi caleranno, con l’arrivo dei 20 nuovidella linea C già finanziati”. Così la commissaria speciale per la linea C e i nuovi tram di Roma, Maria Lucia, nel corso della commissione capitolina Mobilità di oggi. (Zap/ Dire)