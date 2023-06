Conte | “A Milano 211 000 studenti su 1 400 000 abitanti | sono il nostro tesoro”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – In occasione della seconda edizione dello Young Innovators Business Forum tenutosi presso la sede della Borsa dia Palazzo Mezzanotte e organizzato da Angi, è intervenuto Emmanuel, assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del comune di, tra gli enti patrocinatori dell’evento. ‘è una città che oggi conta 211.000rispetto a 1.400.000, quindi il rapportoè simile a quello di Boston, una città universitaria molto nota. Quindi, questo è il, e per questo motivo il patrocinio non mancherà, proprio per gli scopi fondativi della vostra associazione. Si guarda molto alla storia della città, per trovare percorsi da seguire per il ...