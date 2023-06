Conference League | Vincenzo Italiano | “Due finali due sconfitte | stasera paghiamo un rigore dubbio e un gol evitabile”

La finale diva al West Ham, bravo a sfruttare le debolezze dei gigliati e le poche occasioni capitate a loro tiro. Le pagelle dell'ultimo atto europeo per queste due ottime ...Una serata da dimenticare per la Fiorentina. Di calcio e non solo. I Viola, nonostante una prestazione di grande livello, hanno perso la finale didisputata a Praga contro il West Ham. Gli inglesi hanno vinto 2 - 1 con un gol segnato da Bowen proprio allo scadere, al 90 . Tutti i gol nel secondo tempo: il West Ham si era ...- - > Reuters . La Fiorentina di Italiano ha sognato fino all'ultimo il prestigioso successo internazionale contro il West Ham United di Moyes. Ma non c'è stato niente da fare. Lase l'è aggiudicata la squadra inglese: 2 - 1 il risultato finale all'Eden Arena di Praga. Dopo un primo tempo in cui i viola hanno gestito il pallone ma finito in parità, solo in ...

Fiorentina, beffa atroce al 90': la Conference League è del West Ham La Gazzetta dello Sport

