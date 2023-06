Conference League | Marinella | «West Ham | calcio disgustoso»

Follia a Praga dove la finale diFiorentina - West Ham è stata interrotta per qualche minuto per via di un brutto episodio avvenuto alla bandierina del calcio d'angolo. I viola sono in attacco, con Nico Gonzalez ...AGI - I sogni di gloria della Fiorentina svaniscono al 90mo della finale di Praga: la seconda edizione della, dopo il trionfo all'esordio della Roma, finisce a Londra, nella bacheca del West Ham. La squadra di David Moyes beffa quella di Vincenzo Italiano a tempo praticamente scaduto, ...Il West Ham ha vinto la2022 - 23 battendo la Fiorentina per 2 - 1 nella finale giocata a Praga. I sogni di gloria della Fiorentina svaniscono al 90mo della finale di Praga: la seconda edizione della ...

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il West Ham ha vinto la Conference League 2022-'23 battendo la Fiorentina per 2-1 nella finale giocata a Praga. In rete al 17' del st Benrahma su rigore, al 21' Bonaventura ...