Conference League | la Fiorentina cade al 90? | il West Ham alza la Coppa

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Praga – Lacontrolla il possesso palla e comanda il gioco, ilHam tira e segna. Si può riassumere così la finale didi Praga in cui i Viola, nonostante una partita gagliarda, non superano gli Hammers che si impongono per 2-1. Apre le marcature Benrahma, su un calcio di rigore provocato colpevolmente da Biraghi, poco dopo pareggia Bonaventura. Al 90? Bowen, imbucato da una palla di Paqueta, supera Terraciano e fa impazzire gli inglesi. Italiano perde la sua seconda finale stagionale, dopo la sconfitta inItalia contro l’Inter. Una stagione, quella dei Viola, che sarebbe potuta essere storica e che invece risulta essere piena di rimpianti. In aggiornamento…