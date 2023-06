Conference League | il capitano della Fiorentina Biraghi colpito in testa dai tifosi del West Ham

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Attimi di caos e gioco interrotto per qualche minuto alla Eden Arena di Praga durante la finale di EuropatraHam. Dagli spalti, nel settore occupato daidegli Hammers, sono piovuti una serie di oggetti, da bicchieri di birra a una sigaretta elettronica, uno dei quali hainildei viola Cristiano. L’esterno difensivo, sanguinante, è stato medicato dallo staff sanitario ed ha ripresa regolarmente a giocare. L’arbitro ha sospeso la partita per qualche minuto chiedendo l’intervento dello speaker dello stadio che ha invitato iallo stadio a non lanciare più oggetti in campo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Commenta per primo Mentre la Fiorentina è impegnata a Praga nella finale dicontro il West Ham , i suoi tifosi dimostrano tutto il loro amore per il club. Sono ben 32.065 i cuori viola che stanno seguendo la gara al Franchi dove sono stati posizionati dei ...31 Brutte scene a Praga durante la f inale ditra Fiorentina e West Ham . Al minuto 33' il capitano viola Cristiano Biraghi è stato colpito da un oggetto proveniente dalla curva in cui sono stipati i tifosi inglesi ed è rimasto ...Ci siamo, è il giorno della finale ditra la Fiorentina e il West Ham . È tutto pronto alla Eden Arena di Praga per la sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e gli hammers di David Moyes . Segui la partita in ...

Fiorentina-West Ham 1-2: vantaggio di Bowen | Diretta finale Conference La Gazzetta dello Sport

PRAGA- E' l'atto finale della Conference League vinta lo scorso anno dalla Roma di Josè Mourinho. Da una parte la Fiorentina di Vincenzo Italiano dall'altra il West Ham di ...PRAGA — Alta tensione a Praga per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma alle 21 all'Eden Arena. La polizia ceca ha identificato un centinaio di ultrà viola… Leggi ...