Conference League | Fiorentina-West Ham | Biraghi colpito dagli spalti

Attimi di tensione di paura nella finale ditra la Fiorentina e il West Ham. Biraghi, mentre calciava un angolo è stato colpito alla nuca da un fitto lancio di oggetti, in particolare bicchieri di bibita che gli hanno ...Ci siamo, è il giorno della finale ditra la Fiorentina e il West Ham . È tutto pronto alla Eden Arena di Praga per la sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e gli hammers di David Moyes . Segui la partita in ...La verità sulla possibilità di una vittoria a tavolino per la Fiorentina dopo il gravissimo episodio con la curva del West HamBruttissimo episodio a Praga durante la finale ditra Fiorentina e West Ham. Al 32 del primo tempo, e non era la prima volta, dalla curva dei tifosi londinesi sono piovuti diversi oggetti in campo. Alcuni bicchieri di plastica, ma ...

Fiorentina-West Ham in finale di Conference League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali Sport Fanpage

PRAGA — Alta tensione a Praga per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma alle 21 all'Eden Arena. La polizia ceca ha identificato un centinaio di ultrà viola… Leggi ...Entra sempre più nel vivo il lavoro della Nazionale al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Gli Azzurri proseguono gli allenamenti in vista delle Final Four di Nations League 2023 in ...