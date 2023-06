Conference League | Fiorentina-West Ham 1-2 | gli Hammers gelano la Viola al 90? e alzano la Coppa

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Finisce con la beffa più atroce per lala Finale di2022-2023, giocata alla Eden Aréna di Praga (Repubblica Ceca). La squadradisputa una partita di spessore ma sbaglia troppo nei momenti clou e cade con il punteggio di 1-2. Prima, infatti, regala il calcio di rigore dell’1-o trasformato da Benrahma quindi, dopo il pareggio immediato di Bonaventura, spiana la strada a Bowen che, al 90?, manda gliin paradiso. Il club londinese, quindi, torna al successo in una competizione europea dopo ladelle Coppe del 1964-1965 e raddrizza proprio nel finale una stagione che aveva regalato ben pochi sorrisi, con una salvezza ottenuta solo nelle ultime giornate della Premier. Dall’altro canto lasi ...

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il West Ham ha vinto la Conference League 2022-'23 battendo la Fiorentina per 2-1 nella finale giocata a Praga. In rete al 17' del st Benrahma su rigore, al 21' Bonaventura ...