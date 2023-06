Conference League | Fiorentina beffata al 90esimo | il West Ham vince 2-1 una finale di rara bruttezza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Due su due, in negativo. Un’altrapersa dall’Italia, dopo quella di Europa. Un’altrapersa soprattutto dalla, dopo quella di Coppa Italia. Il sogno europeo della Viola si spegne nei minuti di recupero: laè delHam, che a Praga2-1, grazie al gol decisivo di Bowen allo scadere, dopo il botta e risposta fra Benrahma (rigore) e Bonaventura. È ildi unapiù amaro possibile. Laaspettava questa partita da 22 anni, stagione dell’ultimo titolo (Coppa Italia 2001), l’ultimo trofeo internazionale si perde negli albori dei tempi (Coppa delle Coppe ’61). Dovrà aspettare ancora. IlHam era favorito alla ...

Il ferimento di Biraghi, colpito alla testa da un oggetto lanciato dal settore occupato dai tifosi del West Ham, può comportare la sconfitta a tavolino degli inglesiIl West Ham batte la Fiorentina per 2-1 nella finale di Conference League e si aggiudica il trofeo. Gli inglesi sbloccano il risultato al 62' con il rigore trasformato da Benrahma, dopo un fallo di ma ...