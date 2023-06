Conference | 16 tifosi viola fermati a Praga prima della finale Scontri con gli inglesi

All'interno del pub si trovavano iinglesi del West Ham , la squadra che questa sera incontrerà iViola nella finale diLeague. Fuori c'è stato un lancio di sedie ed ...Tensione nelle ore che precedono il calcio d'inizio della finale diLeague tra Fiorentina e West Ham ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). A Praga, sede dell'... idella Fiorentina che ...Alle 21 fischio d'inizio della finale diLeague tra Fiorentina e West Ham. Trentamilaviola assisteranno alla partita grazie ai ...

Conference League, guerriglia a Praga tra gli ultras di Fiorentina e West Ham: fermati 16 tifosi viola… Il Fatto Quotidiano

ROMA – Momenti di tensione a Praga, prima della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Come riferisce la polizia ceca, infatti, 16 tifosi della Viola sono finiti in manette per aver as ...To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...