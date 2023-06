Concorso Università di Bergamo | 8 Posti da Ricercatore

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura di 8dain vari settori e vari Dipartimentidi: 8 Ricercatori Vari Settori L’diha indetto unPubblico per selezionare 8 Figure Professionali da inserire come, il Personale risultato idoneo sarà assegnato a vari settori concorsuali e Dipartimenti. L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato. Bando diIl testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalita' di partecipazione al, e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi diall'indirizzo ...

...in difficoltà (Cpd) in collaborazione con il Master in giornalismo 'Giorgio Bocca' dell'... Le opere insono arrivate da ogni parte d'Italia e la giuria, presieduta dal direttore dell'...... con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali,, istituti di ...categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi al'...... abilitazione specifica su una delle classi didel relativo grado, o analoghi titoli di ... nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'di concerto ...