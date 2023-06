Concorsi pubblici | arrivano le nuove regole | “Selezioni dureranno massimo 6 mesi”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera allein tema di. Una norma che si inserisce tra gli interventi del Pnrr per la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. Come spiegato in una nota, la novità principale dello schema di decreto è l’individuazione di un limitedi seiper la conclusione delle procedure concorsuali. Per idella Pa, la pubblicazione dei bandi avverrà attraverso il portale di reclutamento inPa e sul sito istituzionale del singolo ente che mette a bando il concorso. Tra le novità c’è anche una particolare attenzione alla rappresentatività di genere, con “l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione”. Si prevedono, inoltre, specifiche tutele nei ...

