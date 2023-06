Le forze armate di Cina e Russia "hanno completato la secondadel sesto pattugliamento aereo strategico congiunto nello spazio aereo del Pacifico occidentale". Lo ha riferito il ministero della Difesa di Pechino, postando una brevissima nota sui social ...Con uscite eccellenti e new entry già annunciate e non Porte girevoli nel MCU, tra supereroi che escono di scena e altri nuovi che arrivano, a segnare il passaggio dalla3,con Avengers:...Non esistono strade pericolose, ma comportamenti pericolosi! Non si può modificare il tracciato Ladella Valutazione d'Impatto Ambientale non è, e la conferenza dei servizi che si è da ...

Conclusa fase pattugliamento aereo Cina-Russia nel Pacifico - Asia Agenzia ANSA

Le forze armate di Cina e Russia "hanno completato la seconda fase del sesto pattugliamento aereo strategico congiunto nello spazio aereo del Pacifico occidentale". (ANSA) ...I RISULTATI DI IN-BOX E IN-BOX VERDE 2023 “Sid” di Cubo Teatro e “L’orso felice” di Dimitri/Canessa sono i vincitori delle due sezioni del progetto dedicato agli artisti emergenti L’edizione 2023 di I ...