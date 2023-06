Come provare la beta iOS 17 subito | guida al download per tutti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Forse non propriosanno chelaiOS 17 è già possibile senza essere sviluppatori e senza aver preventivamente aderito ad un programmatester. Apple ha cambiato le carte in tavola per il suo ultimo aggiornamento software, rendendo immediatamente alla portata di(almeno quelli che vorranno) la sua ultima versione dell’OS proprietario. Chiariamo bene che, fino a questo momento, per testare unaerano possibili due strade ufficiali: far parte del developer programesperto e pagare un abbonamento annuale di 99 dollari o attendere l’apertura dellapubblica, almeno nel mese successivo alla tradizionale WWDC. Ora Apple ha reso disponibile una procedura sicura e riconosciuta percoloro che non ...