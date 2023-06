Come è andata l’avventura bianconera di Di Maria? Alti e bassi

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dilascia la Juventus e lo fa al termine di una sola stagione; eccol’esperienzadell’argentino. Di(LaPresse)Una sola stagione; è durata pocodi Dicon la magliama, bisogna dirlo, era prevedibile. La mancata qualificazione alla prossima Champions League lasciava poche speranze per un rinnovo contrattuale. L’argentino lascia con un post social in cui porta alla luce il dispiacere di non essere riuscito ad alzare nessun trofeo. Per la Juventus si tratta di una partenza pesante visto la qualità del giocatore e la sua centralità nell’attacco bianconero; un giocatoreDifa tutta la differenza del mondo e sostituirlo non sarà per nulla ...