Come cambiano le regole per i concorsi pubblici

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Prove interamente digitalizzate, da completare al massimo in sei mesi e niente orale fino al 31 dicembre 2026 per le posizioni non apicali. Il governo Meloni ha inserito nel decreto sulla Pubblica amministrazione alcuni emendamenti che modificano lesui, decidendo di anticipare quanto programmato inizialmente. L’emendamento è stato approvato ieri con voto di fiducia alla Camera, mentre rimane in sospeso la possibilità di prorogare per sei mesi, fino al 31 dicembre 2023, il diritto allo smartworking per i fragili e per i genitori degli under-14. Le novità sono legate al Pnrr. L’Italia si è impegnata a una riforma deientro fine mese, con l’obiettivo principale di accelerare i tempi di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Non a caso tra le prime misure in ...