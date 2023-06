Combattere il caldo con l’alimentazione | i cibi che tengono lontana l’afa

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Life&People.it In estate l’aumento delle temperature mette in seria difficoltà il fisico: la calura diventa intollerabile e la spossatezza una compagna quotidiana che mal si sopporta. Conl’organismo perde più facilmente liquidi e sali minerali e per questo è necessario creare una difesa efficace. Lo si può fare partendo dalla tavola: mangiando poco e spesso e scegliendoleggeri e nutrienti. Ci sono, infatti, alcuni alimenti che sono perfetti contro ilin quanto aiutano a rinfrescare e idratare l’organismo. Modificare la propria alimentazione, soprattutto in estate, consente dunque di creare una barriera naturale contro, regalando maggiore benessere a tutto l’organismo.anti-afa per l’estate La difesa contro ilestivo parte ...