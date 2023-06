Colpo di grazia alla Schlein? Ecco l' uomo che può far saltare la segretaria

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un congresso con un solo candidato. Modello Cina. È quello che potrebbe accadere nel Pd del Lazio, se non si risolve il pasticcio delle ultime ore. Riepiloghiamo: la data delle primarie è fissata da tempo: 18 giugno. Solo che, al momento, il candidato è uno solo: Daniele Leodori, fedelissimo di Nicola Zingaretti, di cui è stato il vice in Regione Lazio e che è sostenuto praticamente da tutte le correnti dem. L'altro sfidante, Mariano Angelucci, ha, infatti, deciso di sospendere la propria candidatura. «Visto il caos con cui si sta gestendo il congresso del Lazio», ha spiegato ieri, «mi sospendo da una competizione dove si cambiano le regole in corsa. Valuterò se proseguire la corsa solo dopo un chiarimento con lae il presidente Bonaccini che spero arrivi oggi stesso». Fino a ieri sera, però, nessuno dal Nazareno lo ha chiamato. ...

E, comedi, il passaggio da una primavera asciutta a settimane ininterrotte di pioggia, complice una bassa pressione che staziona tutt'ora sul centro nord Italia. Il risultato "Si è ..."Tali infrastrutture, già intasate e particolarmente sporche, hanno avuto ildidall'attività di sfalcio posta in atto negli ultimi giorni, che gestita in modo affrettato e sommario ...Mentana cercò di aiutare l'amico mentre Myrta Merlino cercò di dargli ildi, meglio noto come calcio dell'asino, insieme a Lilli la Rossa , cioè la Gruber .

Autonomia, al via raccolta firme in Sicilia, Cgil e Uil: “E’ colpo di grazia, Schifani ritiri a... Quotidiano di Sicilia

Gioia ed emozioni per l’ultima di campionato con la Sampdoria, vinta per 2-0 dagli azzurri grazie alle reti di Osimhen su rigore e al colpo di grazia di Giovanni Simeone con annesso tributo a Diego Ar ...Diciotto canzoni e “mezza” in quasi due ore. Tanto è bastato lunedì 5 giugno a far splendere in Duomo la luce dei The Sun. Ospite della 17esima edizione del Festival Internazionale d’Arte e Fede, la r ...