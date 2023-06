Coloro che hanno il diabete possono contare su un alleato in più | il nuovo dispositivo per il monitoraggio continuo della glicemia Lo spiegano gli esperti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 giugno 2023): chi ne soffre ha unin più al suo fianco. Si chiama Dexcom G7, la tecnologia di ultima generazione in grado di effettuare iline scongiurare la maggiore paura dei diabetici: andare in ipo o ipere non poterne prevedere la variazione in tempo.: unmigliora la vita dei pazienti guarda le foto Leggi anche ...