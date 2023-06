Codice della strada | Salvini anticipa la stretta | targa per monopattini e bici | ergastolo della patente e autovelox Che cosa cambia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Pugno di ferro sulla sicurezzale: è quello che promette il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo, che nel corso di un question time alla Camera hato il disegno di legge allo studio del suo dicastero, e che approderà a giorni in Parlamento. «Più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane»: questi sono gli obiettivi dichiarati. Verranno perseguiti attraverso una serie di novità: prima tra tutte «il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il cosiddetto». Ma anche altre soluzioni, come l’«alcolock», ovvero il «dispositivo, già in uso in altri Paesi europei, che impedisce l’avvio dell’auto se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero». Le novità su ...

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini torna a parlareriforma delstrada a cui sta lavorando. L'occasione arriva durante un question time alla Camera dei Deputati in cui il ministro ha pure ribadito che il disegno di legge per la sicurezza stradale sarà ...

