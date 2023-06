CNMI Fashion Trust 2023 | chi sono i vincitori

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La moda italiana giunge ad un nuovo capitolo della sua longeva storia, grazie all’assegnazione del premio Camera Moda, istituito dae sostenuto da Max&Co. e Fidenza Village. Un traguardo importante per i 3del progetto che sovvenziona il Made in Italy di ultima generazione, i quali ricevono un premio economico da investire nel proprio brand e opportunità di mentoring. Setchu, Marcello Pipitone e Niccolò Pasqualetti, ai quali si aggiunge Flora Rabbitti vincitrice del premio dei due main partner,i nomi sui quali investire secondo la giuria pluripremiata, presieduta dall’imprenditoria del digital e delrappresentata da Chiara Ferragni ed Elia Maramotti....

ha dichiarato pochi giorni fa Chiara Ferragni durante la terza edizione deiTrust Grant, iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy di cui l'imprenditrice è stata ...

Camera Moda Fashion Trust ha annunciato i vincitori della terza edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant, iniziativa dedicata ai brand ...