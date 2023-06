Clima impazzito? Fucilata-Feltri | più pericolosa l' imbecillità degli ambientalisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tanto per cambiare, si celebra pure la giornata mondiale dell'ambiente (da proteggere). L'umanità ha due tendenze, quella di seguire le mode, anche culturali (si fa per dire), e quella di adeguarsi alla retorica corrente. Da qualche anno in qua l'argomento dominante riguarda il surriscaldamento del pianeta. Secondo qualcuno l'aumento delle temperature, che a me non risulta, dato che fino a dieci dì orsono, a due mesi dall'inizio della primavera, in casa mia accendevo i caloriferi perché avevo freddo, sarebbe dovuto ai gas sprigionati dalle attività industriali. Sarebbe lo smog in linea di massima a minacciare il pianeta. Tra i vari disastri provocati dalla società ci sarebbe anche la siccità. In effetti per mesi non si è vista la pioggia e i campi ne avrebbero sofferto. Poi però all'improvviso dal cielo sono cadute secchiate di acqua tanto è vero che alcune regioni d'Italia ...