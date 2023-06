Clamoroso Kim al Manchester potrebbe saltare | l’assist arriva dal Monaco

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il trasferimento di Kim alUnited,, il clun inglese si sta muovendo per Axel Disasi, difensore del. CALCIOMERCATO NAPOLI. IlUnited, celebre club di Premier League, ha messo nel mirino il il difensore del Napoli, Kim. Lo United secondo indiscrezioni cheno dall’Inghilterra sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria per portare il Coreano in squadra. L’offerta include un contratto fino al 2028 con un salario annuale di 6 milioni di euro, oltre a generosi bonus. Tuttavia, un altro giocatore è entrato nel mirino delUnited: Axel Disasi, difensore del. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, il club inglese avrebbe raggiunto un accordo di massima con il giocatore. Ora resta da ...

Kim al Manchester potrebbe saltare, l'assist arriva dal Monaco napolipiu.com

Il trasferimento di Kim al Manchester United potrebbe saltare,, il clun inglese si sta muovendo per Axel Disasi, difensore del Monaco.Così scrive Il Mattino nella sua edizione odierna in cui rivela come il coreano sia ormai ad un passo dall'addio.