Cirillo +Europa | “No a battaglie personali | la Schlein si impegni a rafforzare il Pd”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il risultato delle elezioni amministrative ha dato un chiaro segnale al centrosinistra e al Pd che dopo il cambio di guardia e con l’elezione del nuovo segretario sperava in una ripresa. È chiaro che, ad oggi, le aspettative sono state deluse ed è per questo che la battaglia interna avviata dallaai De Luca risulta politicamente sbagliata“. Così il consigliere regionale di Più Europa Luigi. “In Campania, piaccia o meno, il governatore è un esponente di spicco del Pd – continua – Per questo, più che puntare ad indebolire qualcuno, non sarebbe giusto, oltre che saggio, da parte dellaimpegnarsi aquel partito che si propone di essere perno della coalizione di centrosinistra? Non sono solito commentare quello che succede in casa d’altri, ma se le ...