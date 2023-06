Cinture di sicurezza | 50 anni fa i primi obblighi per le auto Tante le vite salvate

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Cinquant’fa le normative sullastradale di alcuni Paesi iniziavano a introdurre l’obbligo di installazione delledisui veicoli. Apripista fu la Francia, nel 1973, seguita l’anno dopo dalla Spagna e nel 1975 dai Paesi Bassi, dalla Norvegia e dalla Svezia; nel 1976 si aggiunse anche l’Italia, nel 1984 lo Stato di New York e nel 1987 la Federazione Russa. La Cina, invece, è arrivata all’obbligo soltanto nel 1993. Secondo la Commissione economica per l’Europa dell’ONU, tra il 2000 e il 2010 il numero totale di vittime della strada è diminuito del 15% , poi di un altro 15% nel periodo 2010-2019. Issimi brevetti delledi, però, sono datati fine Ottocento, anche se l’attenzione sul loro impiego tornò alta solo intorno ...

