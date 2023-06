Cinque poliziotti arrestati a Verona per violenze e torture | le indagine condotte dalla stessa Polizia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una nuova storia di violenza da parte di appartenenti alle forze dell’ordine, ma anche una prova della capacità delladi stato di indagare su see portare alla luce episodi di intollerabile gravità. Così può riassumersi l’operazione che ieri ha portato all’arresto ai domiciliari di, con l’accusa di tortura, lesioni aggravate, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Secondo le accuse gli agenti, che all’epoca dei fatti prestavano servizio al Nucleo Volanti (la sezione che in macchina pattuglia giorno e notte il territorio), avrebbero in diverse occasioni picchiato persone fermate per strada nel corso di controlli, per poi truccare i verbali in modo tale da allontanare responsabilità e sospetti. I fatti oggetto di ...